Кулеба про деокупацію Роботиного у деталях: На кожен квадратний метр було по шість мін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на конференції послів Франції розповів, як Сили оборони деокупували селище Роботине на півдні. За його словами, українські військові за 18 годин буквально на животах проповзли кілометри, при тому, що на кожен квадратний метр росіяни поставили по шість мін.

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"Декілька днів тому ми прорвали російську оборону на одній із найбільш складних ділянок фронту та звільнили стратегічно важливий населений пункт Роботине", – сказав міністр.

Він розповів, що кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій ділянці фронту, проте "через виснаження і втрати в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ".

Тоді в підрозділі змінили керівництво, продовжує Кулеба.

За його словами, новий командир попросив зібрати "мотивованих та готових виконувати бойові завдання" бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але "всі вони мали знання і волю до перемоги".

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Глава МЗС наголосив, що за 18 годин військові проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін, діставшися посадки. Підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення.

"Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів із рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги по мінних полях. Вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил", – розповів Кулеба.

Загалом за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки.

Дипломат додав, що після закріплення на флангах Роботиного Сили оборони відкривають шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон із Кримом.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

28 серпня у Міноборони офіційно підтвердили звільнення Роботиного.

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