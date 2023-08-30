Кулеба о деоккупации Работино в деталях: На каждый квадратный метр было по шесть мин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на конференции послов Франции рассказал, как Силы обороны деоккупировали поселок Работино на юге. По его словам, украинские военные за 18 часов буквально на животах проползли километры, притом, что на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин.

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"Несколько дней назад мы прорвали российскую оборону на одном из самых сложных участков фронта и освободили стратегически важный населенный пункт Работино", – сказал министр.

Он рассказал, что несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом участке фронта, однако "из-за истощения и потерь в какой-то момент оно потеряло способность продолжать наступление".

Тогда в подразделении сменили руководство, продолжает Кулеба.

По его словам, новый командир попросил собрать "мотивированных и готовых выполнять боевые задания" бойцов. Была создана сводная группа из 31 бойца, треть из которых не имели боевого опыта, но "все они имели знания и волю к победе".

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Глава МИД подчеркнул, что за 18 часов военные проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин, добравшись до посадки. Подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление.

"Впоследствии эта группа прошла еще 10 километров с рюкзаками по 35-40 килограммов веса по минным полям. Они успели лишь коротко перевести дыхание и сразу пошли на штурм укрепленных российских позиций, выбили врага оттуда и продержались до подхода основных сил", – рассказали в пресс-службе.

Всего за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки.

Дипломат добавил, что после закрепления на флангах Работино Силы обороны открывают путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино.

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