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Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити українцям, як їм воювати – Макфол

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 15:33
Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити українцям, як їм воювати – Макфол - Фото
Майкл Макфол (фото - пресслужба YES)

Посол США у Росії у 2012—2014 роках Майкл Макфол радить "анонімним джерелам" західних ЗМІ з американського Міністерства оборони думати більше про те, як озброїти Сили оборони України всім необхідним для перемоги над Росією, а не розмірковувати у пресі, як українцям слід воювати. Про це колишній дипломат, професор політології написав у Twitter.

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"Анонімним джерелам у Пентагоні слід витрачати менше часу на те, щоб ділитися з журналістами NYT своєю думкою про те, як українським солдатам слід воювати, і більше витрачати його на те, щоб забезпечити українських солдатів зброєю, необхідною для боротьби... та перемоги", – написав Макфол, який після дипломатичної кар'єри став директором Інституту Фрімена Споглі та старшим науковим співробітником Гувера у Стенфордському університеті.

Міноборони України учора з цього приводу виклало ролик, підписавши його: "Тепер кожен є експертом у тому, як нам слід боротися. М'яке нагадування, що ніхто не розуміє цієї війни краще, ніж ми".

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Оборонне відомство України пише в ролику, що "хоча ми й цінуємо всю увагу, нам хотілося б скромно нагадати вам, що якби ми дослухалися того, що не українці говорили у лютому 2022 року, нас більше не було б".

"Але все одно дякуємо. Однак нам потрібні боєприпаси, а не поради", – резюмують у ролику.

За словами Макфола у червні, західні аналітики вже не раз недооцінювали можливості України щодо захисту своєї території.

  • У червні 2023 року соціологи КМІС запитали в українців, що вважати перемогою у війні проти російських окупантів.
  • Абсолютна більшість українців втратила близьких родичів або друзів через РФ (дані КМІС за кінець весни-початок літа).
  • Опитування Демініціатив у серпні показало, що абсолютна більшість (90%) українців не збирається "міняти" території на "мир".
  • Також у серпні Група Рейтинг запитала українців, як вони ставляться до мешканців окупованих територій.

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Євген Пилипенко
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