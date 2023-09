Анонімам із Пентагону варто більше озброювати ЗСУ, а не радити українцям, як їм воювати – Макфол

Посол США у Росії у 2012—2014 роках Майкл Макфол радить "анонімним джерелам" західних ЗМІ з американського Міністерства оборони думати більше про те, як озброїти Сили оборони України всім необхідним для перемоги над Росією, а не розмірковувати у пресі, як українцям слід воювати. Про це колишній дипломат, професор політології написав у Twitter.

"Анонімним джерелам у Пентагоні слід витрачати менше часу на те, щоб ділитися з журналістами NYT своєю думкою про те, як українським солдатам слід воювати, і більше витрачати його на те, щоб забезпечити українських солдатів зброєю, необхідною для боротьби... та перемоги", – написав Макфол, який після дипломатичної кар'єри став директором Інституту Фрімена Споглі та старшим науковим співробітником Гувера у Стенфордському університеті.

Міноборони України учора з цього приводу виклало ролик, підписавши його: "Тепер кожен є експертом у тому, як нам слід боротися. М'яке нагадування, що ніхто не розуміє цієї війни краще, ніж ми".

Оборонне відомство України пише в ролику, що "хоча ми й цінуємо всю увагу, нам хотілося б скромно нагадати вам, що якби ми дослухалися того, що не українці говорили у лютому 2022 року, нас більше не було б".

"Але все одно дякуємо. Однак нам потрібні боєприпаси, а не поради", – резюмують у ролику.

Everyone is now an expert on how we should fight. A gentle reminder that no one understands this war better than we do. pic.twitter.com/TIwssQjiFh