Експосол США: Українці під час війни постійно робили більше, ніж ми очікували від них
Західні аналітики вже неодноразово недооцінювали можливості України щодо захисту своєї території, тому важко передбачити, коли закінчиться війна. Таку думку висловив колишній посол США у Москві (2012—2014) Майкл Макфол, нині співголова міжнародної робочої групи з санкцій проти Росії, в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Щодо майбутнього – я не військовий експерт, але нагадаю, як багато аналітиків півтора роки тому розраховували, що Росія переможе через кілька днів, що через кілька днів російські солдати будуть у Києві, і це була величезна помилка", – сказав Макфол.
Він нагадав, що аналітики восени 2022 року не очікували українського успіху у Харківській та Херсонській областях.
"Тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці постійно робили більше, ніж ми очікували від них", – сказав експосол.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін вважає, що час працює на нього – нібито на Заході буде інша політика, особливо якщо у США буде новий президент наступного року. Путін вважає, що може тягти час і потім перемогти.
"Я не впевнений, що така стратегія буде успішною, оскільки що довше триває жахлива війна, то більше нової західної зброї отримуватимуть українські солдати", – сказав Макфол.
Він навів приклад майбутніх постачань до України винищувачів F-16 та танків Abrams, а також висловив надію на передання українським військам далекобійних високоточних ракет ATACMS.
"Тобто що довше триває ця війна, то більше західного озброєння отримує Україна, то більше модернізуються українські війська", – зазначив Макфол.
- Раніше сьогодні у Міноборони заявили, що Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.
Читайте також: Експосол США запропонував мільярдерам РФ віддати 50% статків Україні за скасування санкцій
Коментарі