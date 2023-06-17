Міноборони: Україна перехоплює ініціативу, але для перемоги потрібна зброя дальністю 200 км

Україна перехоплює ініціативу – Росія захищається, але для перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння. Про це заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

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"Всі наші військові плани реалізуються відповідно до оцінок. Головне в сучасній війні – це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", – сказав заступник міністра.

Він наголосив, що Україна перехоплює ініціативу, а Росія перейшла до оборони.

Гаврилов додав, що Україна перебуває на шляху отримання літаків, які передусім захищатимуть небо від російських балістичних та інших ракет.

"Пройшло більше року війни, і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", – підсумував заступник голови Міноборони.

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28 травня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що 100% пусків ракет Storm Shadow по ворогові були точними.

Наразі українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Сирський повідомив, що керівництво ВСУ коригує плани щодо Бахмута через "відчайдушний опір" окупантів.

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