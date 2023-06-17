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Минобороны: Украина перехватывает инициативу, но для победы нужно оружие дальностью 200 км

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 09:11
Минобороны: Украина перехватывает инициативу, но для победы нужно оружие дальностью 200 км - Фото
Владимир Гаврилов (Фото: Минобороны)

Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, способное поражать противника на дальности до 200 км", – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что Украина перехватывает инициативу, а Россия перешла к обороне.

Гаврилов добавил, что Украина находится на пути получения самолетов, которые прежде всего будут защищать небо от российских баллистических и других ракет.

"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым", – подытожил замглавы Минобороны.

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  • 28 мая министр обороны Алексей Резников заявил, что 100% пусков ракет Storm Shadow по врагу были точными.
  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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Наталья Медведева
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