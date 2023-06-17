Экс-посол США: Украинцы во время войны постоянно делали больше, чем мы ожидали от них

Западные аналитики уже не раз недооценивали возможности Украины по защите своей территории, поэтому трудно предсказать, когда закончится война. Такое мнение высказал бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России, в интервью Радио Свобода.

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"Что касается будущего – я не военный эксперт, но напомню, как многие аналитики полтора года назад рассчитывали, что Россия победит через несколько дней, что через несколько дней российские солдаты будут в Киеве, и это была огромная ошибка", – сказал Макфол.

Он напомнил, что аналитики осенью 2022 года не ожидали украинского успеха в Харьковской и Херсонской областях.

"Поэтому я не знаю, что будет дальше, но считаю, что украинцы все время делали больше, чем мы ожидали от них", – сказал экс-посол.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин считает, что время работает на него – якобы на Западе будет другая политика, особенно если в США будет новый президент через год. Путин считает, что может тянуть время и затем победить.

"Я не уверен, что такая стратегия будет успешной, потому что чем дольше продолжается ужасная война, тем больше нового западного оружия будут получать украинские солдаты", – сказал Макфол.

Он привел в пример будущие поставки в Украину истребителей F-16 и танков Abrams, а также выразил надежу на передачу украинским войскам дальнобойных высокоточных ракет ATACMS.

"То есть, чем дольше продолжается эта война, тем больше западного вооружения получает Украина, тем больше модернизируются украинские войска", – отметил Макфол.

Ранее сегодня в Минобороны заявили, что Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

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