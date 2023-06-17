UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-посол США: Украинцы во время войны постоянно делали больше, чем мы ожидали от них

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 10:07
Экс-посол США: Украинцы во время войны постоянно делали больше, чем мы ожидали от них - Фото
Майкл Макфол (Фото: EPA)

Западные аналитики уже не раз недооценивали возможности Украины по защите своей территории, поэтому трудно предсказать, когда закончится война. Такое мнение высказал бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России, в интервью Радио Свобода.

"Что касается будущего – я не военный эксперт, но напомню, как многие аналитики полтора года назад рассчитывали, что Россия победит через несколько дней, что через несколько дней российские солдаты будут в Киеве, и это была огромная ошибка", – сказал Макфол.

Он напомнил, что аналитики осенью 2022 года не ожидали украинского успеха в Харьковской и Херсонской областях.

"Поэтому я не знаю, что будет дальше, но считаю, что украинцы все время делали больше, чем мы ожидали от них", – сказал экс-посол.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин считает, что время работает на него – якобы на Западе будет другая политика, особенно если в США будет новый президент через год. Путин считает, что может тянуть время и затем победить.

"Я не уверен, что такая стратегия будет успешной, потому что чем дольше продолжается ужасная война, тем больше нового западного оружия будут получать украинские солдаты", – сказал Макфол.

Он привел в пример будущие поставки в Украину истребителей F-16 и танков Abrams, а также выразил надежу на передачу украинским войскам дальнобойных высокоточных ракет ATACMS.

"То есть, чем дольше продолжается эта война, тем больше западного вооружения получает Украина, тем больше модернизируются украинские войска", – отметил Макфол.

  • Ранее сегодня в Минобороны заявили, что Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

Читайте также: Экс-посол США предложил миллиардерам РФ отдать 50% состояния Украине за отмену санкций

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапрогнозмайкл макфол
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 