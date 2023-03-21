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Экс-посол США предложил миллиардерам РФ отдать 50% состояния Украине за отмену санкций

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 18:25
Экс-посол США предложил миллиардерам РФ отдать 50% состояния Украине за отмену санкций - Фото
Майкл Макфол (Фото: ЕРА)

Санкции должны быть введены против всех российских миллиардеров без исключения, однако они могли бы избежать их, если отдадут половину своего состояния на восстановление Украины и сделают еще ряд вещей. Такое мнение высказал бывший посол США в Москве (2012—2014) Майкл Макфол, ныне сопредседатель международной рабочей группы по санкциям против России в своем блоге.

В частности, если российские бизнесмены хотят избавиться от санкций, они должны публично осудить войну России против Украины и лично российского диктатора Владимира Путина, а также лишиться капиталовложений в РФ, предлагает Макфол.

Он считает, что этот подход поставит влиятельных россиян перед выбором: уйти с должностей или попасть под санкции. По мнению Макфола, это сделает ограничения более справедливыми.

Экс-посол также предложил урегулировать наложение ограничений на россиян, подразумевая наложение санкций не поименно, а исходя из должностей российских граждан.

Он считает, что это позволит избежать неочевидной процедуры принятия решений по индивидуальным санкциям.

"Сейчас сложно понять, почему на одних наложены санкции, а на других нет", – пишет экс-посол.

Макфол заявил, что члены санкционной коалиции должны ввести ограничения против всех членов российских властей, в частности, прокремлевской партии Единая Россия и других партий, откровенно поддерживающих войну России против Украины.

Кроме того, пишет он, эти ограничения должны распространяться не только на всех российских миллиардеров, на всех руководителей и членов правления государственных предприятий, а также и на всех путинских пропагандистов, включая артистов, поддерживающих захватническую войну.

  • По состоянию на 11 ноября 2022 года трое российских бизнесменов отказались от российского гражданства из-за войны России против Украины.

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Мілана Головань
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