Анонимам из Пентагона стоит больше вооружать ВСУ, а не советовать им, как воевать – Макфол

Посол США в России в 2012—2014 годах Майкл Макфол советует "анонимным источникам" западных СМИ из американского Министерства обороны думать больше о том, как вооружить Силы обороны Украины всем необходимым для победы над Россией, а не рассуждать в прессе, как украинцам следует воевать. Об этом бывший дипломат, профессор политологии написал в Twitter.

"Анонимным источникам в Пентагоне следует тратить меньше времени на то, чтобы делиться с журналистами NYT своим мнением о том, как украинским солдатам следует воевать, и больше его тратить на то, чтобы обеспечить украинских солдат оружием, необходимым для борьбы... и победы", – написал Макфол, который после дипломатической карьеры стал директором Института Фримена Спогли и старшим научным сотрудником Гувера в Стэнфордском университете.

Минобороны Украины вчера по этому поводу выложило ролик, подписав его: "Теперь каждый является экспертом в том, как нам следует бороться. Мягкое напоминание, что никто не понимает эту войну лучше, чем мы".

Оборонное ведомство Украины пишет в ролике, что "хотя мы и ценим все внимание, нам хотелось бы скромно напомнить вам, что если бы мы прислушивались к тому, что не украинцы говорили в феврале 2022 года, нас бы больше не было".

"Но все равно спасибо. Однако нам нужны боеприпасы, а не советы", – резюмируют в ролике.

Everyone is now an expert on how we should fight. A gentle reminder that no one understands this war better than we do. pic.twitter.com/TIwssQjiFh