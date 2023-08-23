Украинцев спросили, как они относятся к жителям оккупированных территорий — опрос

К людям, проживающим на оккупированных россиянами в 2022 году территориях Херсонской и Запорожской областей в Украине "очень положительное" отношение, пишут социологи Группы Рейтинг. Более прохладное отношение к тем, кто в захваченном РФ Крыму, и наименее теплое – к людям на оккупированном востоке.

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83% опрошенных украинцев "тепло" относятся к людям, которые оказались в оккупации в Херсонской и Запорожской областях и остались там жить. Еще 11% респондентов имеют "нейтральное" отношение и лишь 5% – "холодное".

Что касается пока еще оккупированного Крыма, то цифры следующие: 46%, 23% и 31% соответственно.

К жителям захваченных оккупантами восточных территорий отношение более негативное: 59% опрошенных относятся "холодно", 18% – "нейтрально" и 22% – "тепло".

Социологи не делали разделения на "старые" оккупированные земли востока и новозахваченные Россией в 2022 году.

Примечание. В исследовании использовано некорректное и играющее на руку пропаганде противника определение – "жители так называемых ДНР/ЛНР". ДНР/ЛНР – это созданные Россией на территории Донецкой и Луганской областей террористические организации, полностью подконтрольны Москве.

Опрос проведен 16-20 августа 2023 года среди 6050 респондентов по телефону с помощью компьютера. Выборка случайна, респонденты получали приглашения через мессенджеры и соцсети. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%.

Опрос в начале лета-2023 показал, что у абсолютного большинства украинцев есть близкие родственники или друзья, которые были ранены или погибли из-за полномасштабного российского вторжения.

Опрос в августе 2023 года показал, что абсолютное большинство украинцев не собирается "менять" территории на "мир".

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