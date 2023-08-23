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5% украинцев готовы отдать территории в обмен на мир, 18% – членство в НАТО: опрос

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 10:13
5% украинцев готовы отдать территории в обмен на мир, 18% – членство в НАТО: опрос - Фото
Украинцы после российской оккупации (Фото: ЕРА)

Отдать территории в обмен на мир готовы 5% украинцев, уступить будущее членство в НАТО могут 18%, а о готовности предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации заявили не более 17–18% человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Социологи отмечают, что несколько большую готовность идти на уступки демонстрируют жители южных и в большей степени – восточных регионов. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считают неприемлемыми какие-либо из рассмотренных уступок, особенно это касается вопроса территорий.

Инфографика: dif.org.ua

Около половины опрошенных, полагающих, что "ради мира следует идти на любые компромиссы" (таких 8% в целом), на самом деле считают вышеупомянутые уступки со стороны Украины неприемлемыми, указано в анализе опроса.

Инфографика: dif.org.ua

Инфографика: dif.org.ua

Из тех, кто думает, что "можно идти на компромиссы, но не на все", 2/3 действительно считают неприемлемыми никакие уступки со стороны Украины.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке. Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения исследуемых территорий по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения). Опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Милана Головань
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