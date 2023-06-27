Украинцы назвали ВСУ сегодня наиболее эффективными, наименее эффективные – суды: опрос

Украинцы считают наиболее эффективными общественными институтами Вооруженные Силы, президента и волонтеров, а менее эффективными считают суды. Об этом говорится в опросе социологической группы Рейтинг.

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Респонденты могли выбрать пять институтов, которые они считают наиболее эффективными в настоящее время.

Отмечается, что 82% респондентов считают ВСУ наиболее эффективным институтом.

Институция президента Украины заняла второе место с 68% среди опрошенных.

За ней идут волонтеры, их считают наиболее эффективными 59%.

Эффективность СБУ оценили 38%, а нацполиции – 19%.

Среди наиболее эффективных 27% респондентов выбрали общественные организации, а 13% – общенациональные СМИ.

Правительство выбрали среди самых эффективных 13%, Верховную Раду – 11%.

На последних позициях находятся органы прокуратуры и суды: их выбрали 5% и 4% респондентов соответственно.

Рейтинг пишет, что в целом опрошенные "относительно хорошо" оценивают эффективность работы центральной власти – 68% считают ее эффективной.

Местную власть как эффективную оценивают 56% респондентов.

Опрос был проведен с 6 по 11 июня 2023 по телефону среди 1200 совершеннолетних украинцев, кроме жителей временно оккупированных территорий. Погрешность составляет менее 2,8%.

22 июня 2023 года КМИС сообщил, что, согласно опросу, 86% украинцев верят в верховного главнокомандующего Зеленского. До широкомасштабного вторжения РФ таковых было 32%.

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