КМИС: 86% украинцев верят в верховного главнокомандующего Зеленского. До вторжения – 32%

Украинцев спросили, способен ли президент Владимир Зеленский эффективно работать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны. До начала полномасштабного вторжения РФ утвердительно ответили 32%, а сейчас так считают уже 86% респондентов. Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 5 июня 2023 года.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что конкретно этот опрос компания провела по собственной инициативе. Что касается предыдущего опроса на эту тему в январе 2022 года, тогда Паниотто говорил LIGA.net, что у исследования был сторонний заказчик, но назвать его он не может.

По данным КМИС, на май 2023-го 86% опрошенных украинцев считают, что Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий. В январе 2022 года так считали только 32%. В ноябре 2021-го – 36%.

До полномасштабного вторжения более 50% украинцев не верили, что Зеленский способен организовать оборону страны, а сейчас так ответили 9%.

Распределение по регионам:

Опрос проводился по телефону среди 984 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма и территорий Донбасса, которые были оккупированы Россией до 24 февраля 2022 года. Формально при обычных обстоятельствах погрешность не превышает 3,4%, но в условиях войны может быть определенное систематическое отклонение.

Опрос Центра Разумкова в конце ноября 2021 года до полномасштабного вторжения показал, что почти 50% украинцев не верили, что Зеленский способен деоккупировать Крым и Донбасс.

По состоянию на конец января 2022-го, за месяц до большой войны, почти половина украинцев считали реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной, а 39,1% склонялись к тому, что нападения не будет.

Читайте также: Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.