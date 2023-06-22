КМІС: 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До вторгнення таких було 32%

Українців запитали, чи здатен президент Володимир Зеленський ефективно працювати як верховний головнокомандувач і організувати оборону країни. До початку повномасштабного вторгнення РФ ствердно відповіли 32%, а зараз так вважають вже 86% респондентів. Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 26 травня до 5 червня 2023 року.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Директор КМІС Володимир Паніотто повідомив LIGA.net, що конкретно це опитування компанія провела за власною ініціативою. Що стосується попереднього опитування на цю тему у січні 2022 року, тоді Паніотто казав LIGA.net, що в дослідження був сторонній замовник, але назвати його він не може.

За даними КМІС, станом на травень 2023-го 86% опитаних українців вважають, що Зеленський здатен ефективно працювати як верховний головнокомандувач. У січні 2022-го так вважали лише 32%. У листопаді 2021-го – 36%.

До повномасштабного вторгнення понад 50% українців не вірили, що Зеленський здатен організувати оборону країни, а станом на зараз так відповіли 9%.

Розподіл за регіонами:

Опитування проводилось телефоном серед 984 респондентів старше 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, крім Криму та територій Донбасу, які були окуповані Росією до 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин похибка не перевищує 3,4%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.

Опитування Центру Разумкова наприкінці листопада 2021 року, до повномасштабного вторгнення, показало, що майже 50% українців не вірили, що Зеленський здатний деокупувати Крим і Донбас.

Станом на кінець січня 2022-го, за місяць до великої війни, майже половина українців вважали реальною загрозу нового вторгнення Росії в Україну взимку або навесні, а 39,1% схилялись до того, що нападу не буде.

Читайте також: Опитування КМІС. Міняти президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70%

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.