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КМІС: 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До вторгнення таких було 32%

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 13:33
КМІС: 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До вторгнення таких було 32% - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Українців запитали, чи здатен президент Володимир Зеленський ефективно працювати як верховний головнокомандувач і організувати оборону країни. До початку повномасштабного вторгнення РФ ствердно відповіли 32%, а зараз так вважають вже 86% респондентів. Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 26 травня до 5 червня 2023 року.

Директор КМІС Володимир Паніотто повідомив LIGA.net, що конкретно це опитування компанія провела за власною ініціативою. Що стосується попереднього опитування на цю тему у січні 2022 року, тоді Паніотто казав LIGA.net, що в дослідження був сторонній замовник, але назвати його він не може.

За даними КМІС, станом на травень 2023-го 86% опитаних українців вважають, що Зеленський здатен ефективно працювати як верховний головнокомандувач. У січні 2022-го так вважали лише 32%. У листопаді 2021-го – 36%.

До повномасштабного вторгнення понад 50% українців не вірили, що Зеленський здатен організувати оборону країни, а станом на зараз так відповіли 9%.

КМІС: 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До вторгнення таких було 32%

Розподіл за регіонами:

КМІС: 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До вторгнення таких було 32%

Опитування проводилось телефоном серед 984 респондентів старше 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, крім Криму та територій Донбасу, які були окуповані Росією до 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин похибка не перевищує 3,4%, але за умов війни може бути певне систематичне відхилення.

  • Опитування Центру Разумкова наприкінці листопада 2021 року, до повномасштабного вторгнення, показало, що майже 50% українців не вірили, що Зеленський здатний деокупувати Крим і Донбас.
  • Станом на кінець січня 2022-го, за місяць до великої війни, майже половина українців вважали реальною загрозу нового вторгнення Росії в Україну взимку або навесні, а 39,1% схилялись до того, що нападу не буде. 

Читайте також: Опитування КМІС. Міняти президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70%

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнасоцопитуванняопитуваннясоціологіякміс
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