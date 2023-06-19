Опитування КМІС. Міняти президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70%

Соціологи запитали громадян України, чи потрібно міняти президента, уряд і Раду після перемоги. Змінити президента після перемоги хочуть 23% українців, Раду – майже 70%. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

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Як зазначається, це власне опитування КМІС, воно проводилося з 26 травня до 5 червня 2023 року.

КМІС поставив респондентам запитання, наскільки серед них є запит на оновлення центральної влади після перемоги у війні – президента, парламенту, уряду.

Переважна більшість українців (73%) підтримала оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні.

Найбільший запит щодо оновлення стосується Верховної Ради – 69% респондентів хотіли б замінити парламент після перемоги.

Далі йде уряд – його хотіли б змінити 47% респондентів.

Найменше респондентів – 23% – хотіли б замінити після перемоги президента.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю, у ньому брали участь 1029 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4%.

15 червня повідомлялося, що за результатами опитування більшість українців підтримують повну заборону УПЦ Московського патріархату.

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