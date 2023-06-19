Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%
Социологи спросили у граждан Украины, нужно ли менять президента, правительство и Раду после победы. Поменять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).
Как отмечается, это собственный опрос КМИС, он проводился с 26 мая по 5 июня 2023 года.
КМИС задал респондентам вопрос, насколько среди них есть запрос на обновление центральной власти после победы в войне – президента, парламента, правительства.
Подавляющее большинство украинцев (73%) поддержали обновление центральной власти на том или ином уровне.
Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы заменить парламент после победы.
Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.
Меньше респондентов – 23% – хотели бы заменить после победы президента.
Опрос проводили методом телефонных интервью, в нем участвовали 1029 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4%.
- 15 июня сообщалось, что по результатам опроса большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ Московского патриархата.
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