Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%

Социологи спросили у граждан Украины, нужно ли менять президента, правительство и Раду после победы. Поменять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Как отмечается, это собственный опрос КМИС, он проводился с 26 мая по 5 июня 2023 года.

КМИС задал респондентам вопрос, насколько среди них есть запрос на обновление центральной власти после победы в войне – президента, парламента, правительства.

Подавляющее большинство украинцев (73%) поддержали обновление центральной власти на том или ином уровне.

Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы заменить парламент после победы.

Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.

Меньше респондентов – 23% – хотели бы заменить после победы президента.

Опрос проводили методом телефонных интервью, в нем участвовали 1029 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4%.

15 июня сообщалось, что по результатам опроса большинство украинцев поддерживают полный запрет УПЦ Московского патриархата.

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