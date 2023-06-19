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Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 12:14
Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70% - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Социологи спросили у граждан Украины, нужно ли менять президента, правительство и Раду после победы. Поменять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС).

Как отмечается, это собственный опрос КМИС, он проводился с 26 мая по 5 июня 2023 года.

КМИС задал респондентам вопрос, насколько среди них есть запрос на обновление центральной власти после победы в войне – президента, парламента, правительства.

Подавляющее большинство украинцев (73%) поддержали обновление центральной власти на том или ином уровне.

Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы заменить парламент после победы.

Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.

Меньше респондентов – 23% – хотели бы заменить после победы президента.

Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%

Опрос КМИС. Менять президента после победы хотят 23% украинцев, Раду – почти 70%

Опрос проводили методом телефонных интервью, в нем участвовали 1029 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4%.

Читайте также: Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Наталья Медведева
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