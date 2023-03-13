Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС
Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.
Выяснилось, что 82% согласны с этим мнением (50% – полностью согласны, 32% – скорее согласны), не соглашаются – только 14%.
Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. На востоке – 78%, на юге – 81%, в центре – 82%, на западе – 84%.
"Результаты опросов свидетельствуют, что желаемую цель – членство в ЕС – украинцы понимают и как необходимое условие для процветания Украины в будущем. Украинцы понимают, что желаемая трансформация общества возможна только в кругу европейской семьи", – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушец.
В опросе, проведенном двумя волнами 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера, приняли участие 2007 и 985 респондентов соответственно. Статистическая погрешность (без учета систематического отклонения, связанного с войной и оккупацией) составляет не более 2,4% для большей волны и 3,4% для меньшей.
- 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.
- 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
- В правительстве Украины рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.
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