Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

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Вопрос, который задавали социологи, сформулировал британский историк Тимоти Эш. Он предложил поинтересоваться у украинцев их отношением к такому утверждению: "Будущее Украины как преуспевающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС".



Выяснилось, что 82% согласны с этим мнением (50% – полностью согласны, 32% – скорее согласны), не соглашаются – только 14%.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. На востоке – 78%, на юге – 81%, в центре – 82%, на западе – 84%.

"Результаты опросов свидетельствуют, что желаемую цель – членство в ЕС – украинцы понимают и как необходимое условие для процветания Украины в будущем. Украинцы понимают, что желаемая трансформация общества возможна только в кругу европейской семьи", – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушец.

В опросе, проведенном двумя волнами 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера, приняли участие 2007 и 985 респондентов соответственно. Статистическая погрешность (без учета систематического отклонения, связанного с войной и оккупацией) составляет не более 2,4% для большей волны и 3,4% для меньшей.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.

23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.

В правительстве Украины рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.

Андрій Водяний

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