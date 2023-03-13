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Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 17:22
Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС - Фото
Фото: depositphotos.com

Более 80% украинцев считают, что процветание Украины зависит от того, станет ли она членом Европейского Союза. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Вопрос, который задавали социологи, сформулировал британский историк Тимоти Эш. Он предложил поинтересоваться у украинцев их отношением к такому утверждению: "Будущее Украины как преуспевающей свободной страны зависит от того, станет ли она членом ЕС".

Выяснилось, что 82% согласны с этим мнением (50% – полностью согласны, 32% – скорее согласны), не соглашаются – только 14%.

Более 80% украинцев связывают процветание Украины со вступлением в ЕС – опрос КМИС

Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения считают, что будущее процветание Украины зависит от вступления в ЕС. На востоке – 78%, на юге – 81%, в центре – 82%, на западе – 84%.

"Результаты опросов свидетельствуют, что желаемую цель – членство в ЕС – украинцы понимают и как необходимое условие для процветания Украины в будущем. Украинцы понимают, что желаемая трансформация общества возможна только в кругу европейской семьи", – прокомментировал результаты исследования исполнительный директор КМИС Антон Грушец.

В опросе, проведенном двумя волнами 14-22 февраля и 22 февраля – 6 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера, приняли участие 2007 и 985 респондентов соответственно. Статистическая погрешность (без учета систематического отклонения, связанного с войной и оккупацией) составляет не более 2,4% для большей волны и 3,4% для меньшей.

  • 28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз.
  • 23 июня 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
  • В правительстве Украины рассчитывают, что переговоры по вступлению начнутся до конца года. 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров по присоединению к Европейскому Союзу.
Андрій Водяний
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