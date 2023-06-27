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Українці назвали ЗСУ сьогодні найбільш ефективними, найменш ефективні – суди: опитування

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 14:20
Українці назвали ЗСУ сьогодні найбільш ефективними, найменш ефективні – суди: опитування - Фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Українці вважають найбільш ефективними суспільними інституціями Збройні Сили, президента та волонтерів, а найменш ефективними вважають суди. Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

Респонденти могли обрати п'ять інституцій, котрі вони вважають найефективнішими на цей час.
Зазначається, що 82% респондентів вважають ЗСУ найбільш ефективною інституцією.
Інституція президента України посіла друге місце з 68% серед опитаних.
За нею йдуть волонтери, їх вважають найефективнішими 59%.
Ефективність СБУ оцінили 38%, а нацполіції – 19%.
Серед найефективніших 27% респондентів обрали громадські організації, а 13% – загальнонаціональні ЗМІ.
Уряд обрали серед найефективніших 13%, Верховну Раду – 11%.
На останніх позиціях перебувають органи прокуратури та суди: їх обрали 5% та 4% респондентів відповідно.
Скриншот: Группа Рейтинг
Рейтинг пише, що загалом опитані "відносно добре" оцінюють ефективність роботи центральної влади – 68% вважають її ефективною.
Місцеву владу як ефективну оцінюють 56% респондентів.
Скриншот: Група Рейтинг
Опитування було проведено з 6 до 11 червня 2023 року телефоном серед 1200 повнолітніх українців, окрім мешканців тимчасово окупованих територій. Похибка становить не більше 2,8%.

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Артем Джеріпа
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