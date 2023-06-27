Українці назвали ЗСУ сьогодні найбільш ефективними, найменш ефективні – суди: опитування

Українці вважають найбільш ефективними суспільними інституціями Збройні Сили, президента та волонтерів, а найменш ефективними вважають суди. Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи Рейтинг.

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Респонденти могли обрати п'ять інституцій, котрі вони вважають найефективнішими на цей час.

Зазначається, що 82% респондентів вважають ЗСУ найбільш ефективною інституцією.

Інституція президента України посіла друге місце з 68% серед опитаних.

За нею йдуть волонтери, їх вважають найефективнішими 59%.

Ефективність СБУ оцінили 38%, а нацполіції – 19%.

Серед найефективніших 27% респондентів обрали громадські організації, а 13% – загальнонаціональні ЗМІ.

Уряд обрали серед найефективніших 13%, Верховну Раду – 11%.

На останніх позиціях перебувають органи прокуратури та суди: їх обрали 5% та 4% респондентів відповідно.

Рейтинг пише, що загалом опитані "відносно добре" оцінюють ефективність роботи центральної влади – 68% вважають її ефективною. Місцеву владу як ефективну оцінюють 56% респондентів.

Опитування було проведено з 6 до 11 червня 2023 року телефоном серед 1200 повнолітніх українців, окрім мешканців тимчасово окупованих територій. Похибка становить не більше 2,8%.

22 червня 2023 року КМІС повідомив, що, згідно з опитуванням, 86% українців вірять у верховного головнокомандувача Зеленського. До широкомасштабного вторгнення РФ таких було 32%.

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