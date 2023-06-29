Украинцы ценят США, Британию, Польшу, Германию. Турция – не враг, с Китаем непросто: опрос
Украинцы продолжают высоко ценить союзников – Польшу, США, Великобританию, а их отношение к Германии становится все более положительным. При этом все больше опрошенных социологами группы Рейтинг людей считают Китай враждебным. Турцию украинцы вражеской не воспринимают, скорее, нейтральной страной.
На начало лета 2023 года 94% респондентов считали Польшу дружественной страной, 86% – США, 85% – Великобританию.
Процент оценки Германии как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%.
При этом если в октябре 2022 года Китай считали скорее нейтральной страной 63% украинцев, а еще 18% – враждебной, то сейчас нейтральность видят 52%, а враждебность – 34%.
Относительно Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны: 48% считают ее такой (прошлой осенью - 39%) и 40% – дружественной (ранее – 51%). При этом число украинцев, считающих Турцию враждебной, минимально, и процент не меняется: всего 3%.
Вот как отношение украинцев к странам менялось с течением времени:
Опрос группы Рейтинг в сотрудничестве с ОО "Центр Трансатлантического диалога" проведен 1-2 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет везде в стране, кроме оккупации и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность не выше 3,1%.
- Каким было отношение украинцев к России в начале февраля 2022 года: опрос КМИС.
- Спустя год после начала большой войны большинство европейцев желали Украине победы, но не хотели увеличивать поддержку.
- В марте 2023 года Gallup сообщил, что положительное отношение к Украине в США вышло на исторический максимум.
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