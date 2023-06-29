UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцы ценят США, Британию, Польшу, Германию. Турция – не враг, с Китаем непросто: опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 11:40
Украинцы ценят США, Британию, Польшу, Германию. Турция – не враг, с Китаем непросто: опрос - Фото
Фото: Facebook Минобороны

Украинцы продолжают высоко ценить союзников – Польшу, США, Великобританию, а их отношение к Германии становится все более положительным. При этом все больше опрошенных социологами группы Рейтинг людей считают Китай враждебным. Турцию украинцы вражеской не воспринимают, скорее, нейтральной страной.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На начало лета 2023 года 94% респондентов считали Польшу дружественной страной, 86% – США, 85% – Великобританию.

Процент оценки Германии как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

При этом если в октябре 2022 года Китай считали скорее нейтральной страной 63% украинцев, а еще 18% – враждебной, то сейчас нейтральность видят 52%, а враждебность – 34%.

Относительно Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны: 48% считают ее такой (прошлой осенью -  39%) и 40% – дружественной (ранее – 51%). При этом число украинцев, считающих Турцию враждебной, минимально, и процент не меняется: всего 3%.

Вот как отношение украинцев к странам менялось с течением времени:

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

Опрос группы Рейтинг в сотрудничестве с ОО "Центр Трансатлантического диалога" проведен 1-2 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет везде в стране, кроме оккупации и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность не выше 3,1%.

Читайте также: Подавляющее большинство избирателей в США поддерживают военную помощь Украине – опрос

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайГерманиявойнагеополитикарейтингТурцияопроссоциологиясоюзники
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 