Украинцы ценят США, Британию, Польшу, Германию. Турция – не враг, с Китаем непросто: опрос

Украинцы продолжают высоко ценить союзников – Польшу, США, Великобританию, а их отношение к Германии становится все более положительным. При этом все больше опрошенных социологами группы Рейтинг людей считают Китай враждебным. Турцию украинцы вражеской не воспринимают, скорее, нейтральной страной.

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На начало лета 2023 года 94% респондентов считали Польшу дружественной страной, 86% – США, 85% – Великобританию.

Процент оценки Германии как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%.

При этом если в октябре 2022 года Китай считали скорее нейтральной страной 63% украинцев, а еще 18% – враждебной, то сейчас нейтральность видят 52%, а враждебность – 34%.

Относительно Турции увеличилась оценка ее как нейтральной страны: 48% считают ее такой (прошлой осенью - 39%) и 40% – дружественной (ранее – 51%). При этом число украинцев, считающих Турцию враждебной, минимально, и процент не меняется: всего 3%.

Вот как отношение украинцев к странам менялось с течением времени:

Опрос группы Рейтинг в сотрудничестве с ОО "Центр Трансатлантического диалога" проведен 1-2 июня 2023 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет везде в стране, кроме оккупации и территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность не выше 3,1%.

Каким было отношение украинцев к России в начале февраля 2022 года: опрос КМИС.

Спустя год после начала большой войны большинство европейцев желали Украине победы, но не хотели увеличивать поддержку.

В марте 2023 года Gallup сообщил, что положительное отношение к Украине в США вышло на исторический максимум.

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