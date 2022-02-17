Отношение украинцев к России ухудшается – опрос КМИС

С февраля 2020 года социологи констатируют ухудшение отношения украинцев к России. Растет количество граждан, которые выступают за независимость Украины и России. Об этом сказано в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было, это собственный всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус.

Социологи спросили украинцев, как они сейчас относятся к России. Результаты показали, что хорошо относятся к стране-агрессору 34% украинцев (в декабре 2021 года было 39%). Исследователи подчеркивают, что по областям цифры отличаются.

Позитивно относятся к России:

запад – 21%;

центр – 31%;

юг – 45%;

восток – 53%.

Негативно относятся к России:

запад – 64%;

центр – 55%;

юг – 40%;

восток – 30%.

Исследователи поинтересовались, какими украинцы хотели бы видеть отношения с Россией:

Украина и Россия должны быть независимыми государствами – 92% (в декабре 2021 года – 88%);

должны объединиться в одно государство – 5%.

Опрос проводился по телефону с 5 по 13 февраля 2022 года среди 2004 совершеннолетних по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – от 2,4% (для показателей около 50%) до 1,1% (для показателей около 5%).

В сентябре 2020 года к России хорошо или очень хорошо относились 42% украинцев, столько же – относились плохо или очень плохо.

В ноябре 2021 хорошо относилось к России 39% украинцев, плохо – 47%, 12% – не определились.

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Яна Катасонова

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