Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС

В сентябре россияне лучше относились к Украине, чем украинцы – к России

Украинцев, которые хорошо относятся к России, с февраля стало меньше на 12%. В то же время число россиян, хорошо относящихся к Украине, выросло на 7%. Об этом говорят данные совместного исследования Киевского международного института социологии и российского Левада-Центра.

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В сентябре к России хорошо или очень хорошо относились 42% украинцев, столько же – относились плохо или очень плохо. В феврале соотношение было 54% к 33%.

В России, напротив, отношение к Украине улучшилось: хорошо или очень хорошо относятся к Украине 48% (в феврале – 41%), плохо или очень плохо – 43% (в феврале – 47%).

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Отношение украинцев к России сильно отличается по регионам: в западных областях к РФ хорошо относятся 30%, в центральных – 38%, в южных – 52%, в восточных – 56%.

Подавляющее большинство украинцев, 90%, считают, что Украина должна быть независимой от России. При этом 39% считают, что границы должны быть закрыты, а 51% хотели бы отношений с Россией без границ и таможни.

В России объединения с Украиной хотят 16%, закрытых границ – 30%, отношений между странами без виз и границ – 51%.

В Украине опрос проводился с 12 по 16 сентября по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2000 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2,2%.

В России опрос проводился 20-26 сентября среди 1601 россиянина от 18 лет и старше. Погрешность не более 3,4%.

В феврале украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине.

Денис Юдин

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