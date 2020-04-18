Украинцы лучше относятся к РФ, чем россияне к Украине - опрос КМИС и Левада

В феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, а в РФ количество тех, кто положительно относится к Украине уменьшилось с 56% до 41%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и Левада-центра.
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По данным социологов, за весь период наблюдения, кроме сентября 2019 года, украинцы лучше относились к РФ, чем наоборот.
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"В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России", - предполагают социологи.
В феврале 2020 года плохо или очень плохо к России относилось 33% украинцев, а в РФ количество тех, кто плохо относится к Украине, выросло с 31% до 47%.
13% украинцев не определились со своим отношением к РФ, а в России затрудняются ответить 12%.
Социологи заявляют, что отношение украинцев к РФ зависит от региона: на западе положительно относятся к РФ 39% респондентов, в центре - 47%, на юге - 68%, на востоке - 80%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в западном регионе (51%), меньше всего таких - на востоке (11%).