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Украинцы лучше относятся к РФ, чем россияне к Украине - опрос КМИС и Левада

Украинцы лучше относятся к РФ, чем россияне к Украине - опрос КМИС и Левада - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
18.04.2020, 15:15

По данным КМИС и Левада-центра, россияне хуже относятся к Украине, чем украинцы к РФ

В феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, а в РФ количество тех, кто положительно относится к Украине уменьшилось с 56% до 41%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Киевского международного института социологии и Левада-центра.

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По данным социологов, за весь период наблюдения, кроме сентября 2019 года, украинцы лучше относились к РФ, чем наоборот.

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"В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России", - предполагают социологи. 

В феврале 2020 года плохо или очень плохо к России относилось 33% украинцев, а в РФ количество тех, кто плохо относится к Украине, выросло с 31% до 47%.

13% украинцев не определились со своим отношением к РФ, а в России затрудняются ответить 12%. 

Социологи заявляют, что отношение украинцев к РФ зависит от региона: на западе положительно относятся к РФ 39% респондентов, в центре - 47%, на юге - 68%, на востоке - 80%. Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в западном регионе (51%), меньше всего таких - на востоке (11%).

  • КМИС проводил опрос с 8 по 18 февраля среди 2038 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Метод - личное интервью. Погрешность - 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
  • Левада-центр проводил опрос с 23 по 29 января среди 1600 россиян. Погрешность - 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.
  • 18 декабря по данным опроса госструктуры РФ, ВЦИОМ, 67% опрошенных россиян считали, что отношения между Украиной и РФ не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского.
  • 13 февраля сообщалось, что Россияне стали хуже относиться к Украине.
Владислав Сердюк
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