Что россияне думают об отношениях Украина-РФ при Зеленском: ВЦИОМ

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

67% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

16% респондентов считают, что отношения скорее улучшились при Зеленском, а 9% думают, что скорее ухудшились, 8% затруднились ответить.

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35% участников опроса ничего не знают о деятельности нового президента Украины, 29% безразличны к Зеленскому, 9% относятся к нему положительно, а 21% россиян отрицательно.

19% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией в дальнейшем буду "дружескими и добрососедскими", 11% думают, что они "еще сильнее ухудшатся", а 43% опрошенных выражают мнение, что отношения "нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут".

Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ВЦИОМ - российская исследовательская организация, созданная в 1987 году. 100% акций компании принадлежат правительству России.

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