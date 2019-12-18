Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что россияне думают об отношениях Украина-РФ при Зеленском: ВЦИОМ

Что россияне думают об отношениях Украина-РФ при Зеленском: ВЦИОМ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.12.2019, 09:10

16% опрошенных граждан РФ считают, что отношения Украины и России скорее улучшились после вступления в должность шестого президента Украины

67% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

16% респондентов считают, что отношения скорее улучшились при Зеленском, а 9% думают, что скорее ухудшились, 8% затруднились ответить. 

Читайте также: Большинство украинцев считает Россию страной-агрессором

35% участников опроса ничего не знают о деятельности нового президента Украины, 29% безразличны к Зеленскому, 9% относятся к нему положительно, а 21% россиян отрицательно. 

19% россиян считают, что отношения между Украиной и Россией в дальнейшем буду "дружескими и добрососедскими", 11% думают, что они "еще сильнее ухудшатся", а 43% опрошенных выражают мнение, что отношения "нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут".

  • Опрос проводился 12 декабря 2019 года путем телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
  • ВЦИОМ - российская исследовательская организация, созданная в 1987 году. 100% акций компании принадлежат правительству России.

Читайте также: Каких отношений с Россией хотят в Украине - опрос

Напишите нам
Владимир Зеленский опрос ВЦИОМ россияне
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 