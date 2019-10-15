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Каких отношений с Россией хотят в Украине - опрос

Каких отношений с Россией хотят в Украине - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
15.10.2019, 13:38

Только 3% украинцев хотели бы объединиться с РФ в одну страну

В сравнении с сентябрем 2018 года, то есть за год, уровень поддержки независимости Украины вырос до 90%. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Киевского международного института социологии и российским Левада-центром, который проводился в сентябре.

90% респондентов считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. 

При этом количество тех, кто хочет закрытых границ с Россией, увеличилось с 39% (сентябрь 2018 г.) до 41%, а количество тех, кто хочет независимых отношений, но без границ и таможни, осталось практически на том же уровне - 49%. 

Только 3% украинцев хотели бы объединиться с РФ в одну страну.

Исследование проводилось КМИС с 6 по 16 сентября 2019 года. Методом личного интервью опросили 2035 респондентов, живущих в 110 населенных пунктах (кроме Крыма). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинским правительством. 

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Левада-центр провел опрос среди 1601 респондентов. Исследования проходили с 26 сентября по 2 октября 2019 года. 

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,4%.

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независимость кмис левада центр
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