Опрос Левада-центра. Россияне стали хуже относиться к Украине

Фото: Зураб Курцикидзе/ЕРА

47% россиян плохо относятся к Украине, из них 27% сказали, что "в основном плохо", 20% - "очень плохо". Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра, проведенного в январе этого года.

Только 6% опрошенных "очень хорошо" относятся к Украине, 36% признались, что "в основном хорошо", 11% затруднились ответить.

В сентябре 2019 года плохо относились к Украине в целом 31% респондентов, хорошо - 56%.

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Фото: levada.ru

Опрос был проведен 2-29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

опроса государственной структуры РФ, 67% опрошенных россиян считали , что отношения между Украиной и РФ не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского . Всероссийского центра изучения общественного мнения, 18 декабря по данным

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