Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Опрос Левада-центра. Россияне стали хуже относиться к Украине

Опрос Левада-центра. Россияне стали хуже относиться к Украине - Фото
Фото: Зураб Курцикидзе/ЕРА
13.02.2020, 12:30

По данным опроса, только 6% россиян "очень хорошо" относятся к Украине

47% россиян плохо относятся к Украине, из них 27% сказали, что "в основном плохо", 20% - "очень плохо". Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Левада-центра, проведенного в январе этого года.

Только 6% опрошенных "очень хорошо" относятся к Украине, 36% признались, что "в основном хорошо", 11% затруднились ответить.

В сентябре 2019 года плохо относились к Украине в целом 31% респондентов, хорошо - 56%.

Нажмите для увеличения

 

Фото: levada.ru

Опрос был проведен 2-29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

  • 18 декабря по данным опроса государственной структуры РФ, Всероссийского центра изучения общественного мнения, 67% опрошенных россиян считали, что отношения между Украиной и РФ не изменились после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

Читайте также: Каких отношений с Россией хотят в Украине - опрос

Еще по теме
Напишите нам
Россия Украина опрос левада-центр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 