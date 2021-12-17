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Каждый третий украинец обещает взять оружие в руки, если Россия снова нападет: опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 14:08
Каждый третий украинец обещает взять оружие в руки, если Россия снова нападет: опрос КМИС - Фото
Иллюстративное фото: Офис президента Украины

Каждый третий украинец готов оказать сопротивление, если в его город или село придут российские кафиры, а 21% устроят акции гражданского сопротивления. В общей сложности половина украинцев обещают так или иначе противостоять полномасштабной вооруженной агрессии России, что показывает опрос Киевского международного института социологии.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было.

Социологи спросили, прибегли ли украинцы к каким-то действиям и если "да", то каких именно. Результаты опроса:

→ будут оказывать вооруженное сопротивление – 33,3%;

→ будут опираться путем демонстраций, протестов, стачек – 21,7%;

→ выедут в более безопасный регион Украины – 14,8%;

→ выедут за границу – 9,3%;

→ ничего бы ни делали – 18,6%;

→ не знают, что бы сделали – 12,1%.

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Готовы сопротивляться российским интервентам больше мужчины, чем женщины – 67,8% против 35,6%.

Среди мужчин: 68% готовы сопротивляться, в том числе 58% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% – к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 13% готовы вооруженно сопротивляться, 25,5% – путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Наиболее готовы защищать страну граждане в возрасте от 40 до 59 лет.

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Из всей Украины западная и центральная части наиболее готовы защищать город с помощью оружия (39,7% и 37,7% соответственно), южные и восточные менее – 29,7% и 25,6%. Выражают гражданский протест: 28,6% на западе, 22,5% в центре, 15,8% на юге, 16,8% на востоке.

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Подобный опрос КМИС уже проводил в 2015 году. Тогда готовы были сопротивляться 52,4% украинцев.

Опрос проведен 3-11 декабря 2021 среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 2,4%.

  • По данным опроса Рейтинг от 9 декабря 2021 почти половина украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода.
Марина Тищенко
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опрос война кмис агресия россии сопротивление
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