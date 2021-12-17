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Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 17:23
Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Отношение украинцев к России ухудшилось по сравнению с февралем 2021 года. Россияне тоже стали хуже относиться к Украине. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации Левада-Центр.

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Директор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что стороннего заказчика в исследовании не было, оно проводилось за счет КМИС. Это исследование КМИС проводит совместно с Левада-Центром с 2008 года.

В Украине в ноябре 2021 хорошо относилось к России 39% украинцев, плохо – 47%, 12% не определились. По сравнению с февралем 2021 года наблюдается ухудшение отношения к России (в феврале соотношение было 41% к 42%).

Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 26%, в центре – 35%, на юге – 49%, на востоке – 52%. Большинство отрицательно относящихся к России сконцентрировано в западном регионе (61%), меньше всего таких – в восточном регионе (30%).

В России хорошо относились к Украине 45% населения, плохо – 43% (в феврале 54% хорошо относились, 31% – плохо).

Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС

В то же время большинство опрошенных в обеих странах плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран.

При этом среди респондентов, в целом хорошо относящихся к России, большинство относится плохо к руководству России.

Украинцы стали хуже относиться к России – опрос КМИС

Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 75% россиян, объединения Украины с Россией желают 6% украинцев и 18% россиян.

Количество украинцев, желающих закрытых границ с Россией, составляет 39% (а россиян – 24%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян – 51%).

КМИС провел всеукраинский опрос 2-11 ноября 2021 года методом телефонных интервью. Опрошено 2003 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Левада-центр проводил опрос по репрезентативной выборке населения России, 1603 человек в возрасте 18 лет и старше, в период 25 ноября-1 декабря 2021 методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

  • В сентябре 2020 года к России хорошо или очень хорошо относились 42% украинцев, столько же – относились плохо или очень плохо.

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Наталия Медведева
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опрос кмис отношение к россии
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