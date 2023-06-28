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Подавляющее большинство избирателей в США поддерживают военную помощь Украине – опрос

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 20:25
Подавляющее большинство избирателей в США поддерживают военную помощь Украине – опрос - Фото
Джо Байден в Киеве (Фото: POTUS/Twitter)

Сегодня 65% американцев поддерживают военную помощь Украине, хотя еще в мае аналогичный опрос показывал гораздо меньшую поддержку. Такие данные публикует Reuters

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Совместный опрос Reuters/Ipsos, проведенный 26-27 июня, показал, что 65% респондентов одобряют поставки американского оружия Украине – в мае такой же опрос показал уровень поддержки 46%. Избиратели США считают, что такая помощь демонстрирует Китаю и другим соперникам США намерение защищать интересы США и союзников.

Среди опрошенных 67% "с высокой вероятностью" поддержат кандидата в президенты США, который продолжит военную помощь Украине, а 73% — кандидата, который поддерживает активное участие США в НАТО.

Результаты опроса разделились по партийной принадлежности респондентов следующим образом:

- среди сторонников Демократической партии военную помощь Украине поддерживают 81%
- среди сторонников Республиканской партии – 56%
- среди "неангажированных" избирателей – 57%. 

Агентство отмечает, что результаты опроса "обеспечивают более твердую поддержку" политики администрации президента Джо Байдена в отношении твердой поддержки Украины.

По мнению бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора, "это определенно подкрепляет решение Байдена идти ва-банк", а также "приободряет" республиканское руководство нижней и верхней палат Конгресса.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos был проведен по всей стране, в нем приняли участие 1004 взрослых, в том числе 400 демократов и 383 республиканца. Интервал достоверности результатов составляет около 4%.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. 

Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: "Готовы ли они умереть?". Зеленский отреагировал на позицию Трампа и Десантиса по войне

Сергей Бережной
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