"Готовы ли они умереть?". Зеленский отреагировал на позицию Трампа и Десантиса по войне

Президент Владимир Зеленский прокомментировал позицию кандидатов в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и Рона Десантиса насчет военной помощи Украине. Об этом он сообщил в интервью NBC News.

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По его словам, Трампу и Десантису стоит приехать в Украину, так как ее поражение будет означать только более масштабную войну с Россией в будущем.

Он отметил, что обсуждение сокращения военной помощи Украине в США является большим риском, однако выразил мнение, что этого не произойдет.

Зеленский заявил, что если Россия победит Украину, то она может атаковать соседнюю страну-члена НАТО с риском начала мировой войны.

"Готовы ли они начать войну, чтобы отправить своих детей? Готовы ли они умереть?" — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в случае оккупации Украины РФ атакует Балтию и Польшу — тогда США нужно будет выбирать между демонтажем НАТО или войной.

СПРАВКА. Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома



Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора . Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Джо Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис.Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис же делал противоречивые заявления о войне — сначала он призывал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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