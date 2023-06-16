"Чи готові вони померти?". Зеленський відреагував на позицію Трампа та Десантіса щодо війни

Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію кандидатів у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та Рона Десантіса щодо військової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.

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За його словами, Трампу та Десантісу варто приїхати в Україну, оскільки її поразка означатиме лише масштабнішу війну з Росією в майбутньому.

Він зазначив, що обговорення скорочення військової допомоги Україні в США є великим ризиком, проте висловив думку, що цього не станеться.

Зеленський заявив, що якщо Росія переможе Україну, вона може атакувати сусідню країну-члена НАТО з ризиком початку світової війни.

"Чи готові вони розпочати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?" — сказав президент.

Глава держави наголосив, що у разі окупації України РФ атакує Балтію та Польщу — тоді США потрібно буде обирати між демонтажем НАТО чи війною.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому



Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора . Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Трамп вже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс.Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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