"Чи готові вони померти?". Зеленський відреагував на позицію Трампа та Десантіса щодо війни
Президент Володимир Зеленський прокоментував позицію кандидатів у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа та Рона Десантіса щодо військової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю NBC News.
За його словами, Трампу та Десантісу варто приїхати в Україну, оскільки її поразка означатиме лише масштабнішу війну з Росією в майбутньому.
Він зазначив, що обговорення скорочення військової допомоги Україні в США є великим ризиком, проте висловив думку, що цього не станеться.
Зеленський заявив, що якщо Росія переможе Україну, вона може атакувати сусідню країну-члена НАТО з ризиком початку світової війни.
"Чи готові вони розпочати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?" — сказав президент.
Глава держави наголосив, що у разі окупації України РФ атакує Балтію та Польщу — тоді США потрібно буде обирати між демонтажем НАТО чи війною.
Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна військовим злочинцем та заявив, що Україна переможе.
- У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
- Також він казав, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
- У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.
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