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Переважна більшість виборців у США підтримує військову допомогу Україні – опитування

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 20:25
Переважна більшість виборців у США підтримує військову допомогу Україні – опитування - Фото
Джо Байден у Києві (Фото: POTUS/Twitter)

Сьогодні 65% американців підтримують військову допомогу Україні, хоча ще у травні аналогічне опитування показувало набагато меншу підтримку. Такі дані публікує Reuters.

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Спільне опитування Reuters/Ipsos, проведене 26-27 червня, показало, що 65% респондентів схвалюють постачання американської зброї Україні – у травні таке ж опитування показало рівень підтримки 46%. Виборці США вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США намір захищати інтереси США та союзників.

Серед опитаних 67% "з високою ймовірністю" підтримають кандидата в президенти США, який продовжить військову допомогу Україні, а 73% – кандидата, який підтримує активну участь США у НАТО.

Результати опитування розділилися за партійною приналежністю респондентів так:

- серед прихильників Демократичної партії військову допомогу Україні підтримують 81%
– серед прихильників Республіканської партії – 56%
– серед "неангажованих" виборців – 57%.

Агентство зазначає, що результати опитування "забезпечують твердішу підтримку" політики адміністрації президента Джо Байдена щодо твердої підтримки України.

На думку колишнього посла США в Україні Вільяма Тейлора, "це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк", а також "підбадьорює" республіканське керівництво нижньої та верхньої палат Конгресу.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos було проведено у всій країні, в ньому взяли участь 1004 дорослих, зокрема 400 демократів та 383 республіканці. Інтервал вірогідності результатів становить близько 4%.

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Чинний глава Білого дому Джо Байден і Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа у Республіканській партії вважається губернатор Флориди Рон Десантіс.

Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну — спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.
  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація чинного глави Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

Читайте також: "Чи готові вони померти?". Зеленський відреагував на позицію Трампа та Десантіса щодо війни

Сергій Бережний
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