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Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 12:59
Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос - Фото
Последствия российской военной агрессии в Украине (Фото: EPA)

Большинство европейцев желают победы Украине в войне, но не хотят увеличивать поддержку. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, который проводился в Великобритании и пяти государствах Евросоюза: Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании, Италии.

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От 48% (Франция) до 60% (Дания) участников опроса прогнозируют, что год спустя Россия и Украина продолжат находиться в состоянии войны. Но во всех странах больше тех, кто прогнозирует победу Украины с отводом российских войск, чем тех, кто прогнозирует падение Украины.

Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Пока что в Европе считают, что ситуация в войне патовая. Единственное исключение – Испания, где аномально большое число населения (48%) верит в то, что пока побеждает Россия.

Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Социологи установили значительные различия между странами насчет того, насколько людей волнует, кто выигрывает войну.

Больше всего переживают шведы: 81% респондентов заявили, что для них это важно. С другой стороны – итальянцы, где исход войны важен только для 48% опрошенных. Также в Италии самое высокое количество поддерживающих идею мирных переговоров, даже если Россия будет контролировать некоторые части Украины (47%).

Однако даже в Италии большинство опрошенных (56%) сказали, что желают победы Украине. В других странах этот показатель еще выше: Франция – 58%, Германия – 60%, Испания – 70%, Великобритания – 81%, Швеция – 84%, Дания – 88%. В США этот показатель составляет 67%, свидетельствует опрос одной из партнерских социологических организаций.

Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Но хотя большинство людей на Западе хотят победы Украины, это не означает желания оказывать дополнительную поддержку. Между вариантами сохранить, увеличить или уменьшить помощь пострадавшей нации, в каждой опрошенной стране чаще всего выбирают первое 36-51%.

Шведы больше других выступают за усиление поддержки (33%), а итальянцы, напротив, – за снижение (31%).

Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Опрос проводился в течение 8-22 февраля, размер выборки составил более 1000 человек для Италии, Испании, Дании и Франции и более 2000 для Великобритании и Германии.

  • Другой опрос показал, что большинство граждан Европейского Союза считают, что начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия напала на всю Европу, но уверены, что украинцы победят.
Андрій Водяний
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