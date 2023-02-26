Большинство европейцев желают Украине победы, но не хотят увеличивать поддержку – опрос

Большинство европейцев желают победы Украине в войне, но не хотят увеличивать поддержку. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, который проводился в Великобритании и пяти государствах Евросоюза: Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании, Италии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

От 48% (Франция) до 60% (Дания) участников опроса прогнозируют, что год спустя Россия и Украина продолжат находиться в состоянии войны. Но во всех странах больше тех, кто прогнозирует победу Украины с отводом российских войск, чем тех, кто прогнозирует падение Украины.

Пока что в Европе считают, что ситуация в войне патовая. Единственное исключение – Испания, где аномально большое число населения (48%) верит в то, что пока побеждает Россия.

Социологи установили значительные различия между странами насчет того, насколько людей волнует, кто выигрывает войну.

Больше всего переживают шведы: 81% респондентов заявили, что для них это важно. С другой стороны – итальянцы, где исход войны важен только для 48% опрошенных. Также в Италии самое высокое количество поддерживающих идею мирных переговоров, даже если Россия будет контролировать некоторые части Украины (47%).

Однако даже в Италии большинство опрошенных (56%) сказали, что желают победы Украине. В других странах этот показатель еще выше: Франция – 58%, Германия – 60%, Испания – 70%, Великобритания – 81%, Швеция – 84%, Дания – 88%. В США этот показатель составляет 67%, свидетельствует опрос одной из партнерских социологических организаций.

Но хотя большинство людей на Западе хотят победы Украины, это не означает желания оказывать дополнительную поддержку. Между вариантами сохранить, увеличить или уменьшить помощь пострадавшей нации, в каждой опрошенной стране чаще всего выбирают первое 36-51%.

Шведы больше других выступают за усиление поддержки (33%), а итальянцы, напротив, – за снижение (31%).

Опрос проводился в течение 8-22 февраля, размер выборки составил более 1000 человек для Италии, Испании, Дании и Франции и более 2000 для Великобритании и Германии.

Другой опрос показал, что большинство граждан Европейского Союза считают, что начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия напала на всю Европу, но уверены, что украинцы победят.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.