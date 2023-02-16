Большинство граждан ЕС уверены, что Россия напала на всю Европу, а Украина победит – опрос

Большинство граждан Европейского Союза считают, что, начав полномасштабное вторжение в Украину, Россия напала на всю Европу, но уверены, что украинцы победят. Об этом свидетельствуют данные опроса Eupinions.

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61% европейцев полагают, что Украина выиграет эту войну.

Доля тех, кто согласен с этим утверждением, в каждой стране-члене различается – от 51% в Италии до 81% в Польше.

В большинстве стран количество людей уверенных в победе Украины составляет от 60% до 68% (Бельгия – 60%, Испания – 62%, Франция – 65% и Нидерланды – 68%).

Исключениями в этом отношении являются Германия и Италия: только 55% немцев и 51% итальянцев уверены в победе Украины.

68% европейцев расценивают нападение на Украину как нападение на всю Европу.

Доля тех, кто согласен с этим утверждением в каждой стране-члене, колеблется от 64% в Бельгии до 79% в Польше.

В большинстве стран количество людей, считающих, что Россия атаковала всю Европу, находится в рамках 65% (Бельгия – 64%, Франция и Германия – 65%, Италия – 66%).

Голландцы, поляки и испанцы с гораздо большей уверенностью поддерживают это утверждение (Нидерланды – 70%, Испания – 78% и Польша – 79%).

Опрос был проведен Eupinions в масштабах всего Евросоюза, участвовали 13 300 граждан ЕС.

10 февраля сообщалось, что опрос в Польше показал, что отношение поляков к украинцам, выехавшим в эту страну после начала полномасштабной войны, ухудшилось.

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Наталія Медведєва

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