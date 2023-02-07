Устали ли иностранцы от войны и Украины: исследование Ipsos Group

В то время как приближается годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину, 64% взрослого населения в 28 странах мира продолжают следить за новостями о войне, а 48% поддерживают предоставление Украине оружия. Такие данные обнародовала международная исследовательская компания Ipsos Group.

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В подробном анализе Ipsos приведены сравнения в пользу заинтересованности иностранцами войной: 82% респондентов заявили, что внимательно следят за новостями об инфляции и росте цен, а 70% – за изменением климата и суровыми погодными условиями.

Большинство европейских граждан считают, что их страны должны и дальше поддерживать Украину до момента полного вывода российских войск с ее территории.

Показатели поддержки этого в Швеции и Венгрии, например, составляют 69% и 37% соответственно.

Среди многих стран Азии и Латинской Америки 58% населения придерживается мнения о невмешательстве в дела Украины.

Впрочем, важнейшим с прикладной точки зрения фигурирующим в опросе показателем является отношение европейцев к санкциям, пишут социологи. Почти все опрошенные европейские страны поддерживают санкции против России. Единственным исключением является Венгрия, где только 27% поддерживают это.

В среднем 66% опрошенных респондентов заявили, что готовы и дальше принимать в своих странах украинских беженцев.

Самый высокий показатель в Великобритании (81%), Нидерландах (80%) и Швеции (79%). Однако с марта-апреля 2022 года в таких странах как Германия, Бельгия и США этот показатель снизился по меньшей мере на шесть пунктов.

Также общественное мнение большинства опрошенных стран сводится к предоставлению Украине оружия, чем к отказу от помощи.

48% поддержали бы предоставление своей страной оружия и/или систем противовоздушной обороны украинским военным, тогда как только 29% – против. Только в Венгрии и Италии больше тех, кто против, чем поддерживающих. Высокая поддержка в Великобритании (63%) и на уровне 54% в США.

Опрос проводился среди 19 003 взрослых в возрасте до 75 лет в период с 25 ноября по 9 декабря 2022 года на платформе онлайн-опросов Global Advisor компании Ipsos.

Результаты исследования компании Gradus, опубликованные в апреле 2022 года, показали, что 54% украинцев не смогли убедить своих российских родственников не верить в российскую пропаганду.

Почти половина немцев, по данным социологического института Insa, считают, что Шольц не справляется с работой канцлера.

Мілана Головань

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