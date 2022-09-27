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Почти половина немцев считают, что Шольц не справляется с работой канцлера – опрос

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 11:54
Почти половина немцев считают, что Шольц не справляется с работой канцлера – опрос - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Почти половина граждан Германии (до 50%) считают, что канцлер Олаф Шольц не заслуживает быть на этом посту. Это видно по обнародованным 27 сентября результатам опроса от социологического института Insa, пишет Bild.

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Меньшинство – 38% – немцев полагают, что Шольц находится на своем месте.

Больше всего недовольны немцы министром обороны Кристин Ламбрехт: 64% опрошенных считают, что ей нечего делать на этом посту, и только 18% полагают, что она справляется.

Полярное отношение у граждан ФРГ к министру иностранных дел Анналене Бербок: 44% опрошенных считают, что она заслуживает возглавлять МИД, и около 45% – что нет.

35% граждан удовлетворены работой вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека, а 50% – недовольны.

Читайте также: В оппозиции обратились к Шольцу: Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех 

Министра финансов Кристиана Линднера не одобряют 50% респондентов, а поддерживают 34%.

В целом почти 65% опрошенных слабо доверяют правительству, и вдвое меньше (30,3%) – доверяют в полной мере. Вопрос звучал как "Насколько сильно или слабо вы доверяете правительству в разрешении текущих кризисов (инфляции, войны, пандемии)?"

Опрос проведен по заказу Bild с 23 по 26 сентября 2022 года, опрошено 2102 гражданина ФРГ. Погрешность – не выше 2,4%.

В "светофорную" коалицию входят социал-демократы (СДПГ), свободные демократы (СвДП) и "зеленые" (Союз-90/Зеленые).

Євген Пилипенко
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