Почти половина немцев считают, что Шольц не справляется с работой канцлера – опрос
Почти половина граждан Германии (до 50%) считают, что канцлер Олаф Шольц не заслуживает быть на этом посту. Это видно по обнародованным 27 сентября результатам опроса от социологического института Insa, пишет Bild.
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Меньшинство – 38% – немцев полагают, что Шольц находится на своем месте.
Больше всего недовольны немцы министром обороны Кристин Ламбрехт: 64% опрошенных считают, что ей нечего делать на этом посту, и только 18% полагают, что она справляется.
Полярное отношение у граждан ФРГ к министру иностранных дел Анналене Бербок: 44% опрошенных считают, что она заслуживает возглавлять МИД, и около 45% – что нет.
35% граждан удовлетворены работой вице-канцлера, министра экономики Роберта Хабека, а 50% – недовольны.
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Министра финансов Кристиана Линднера не одобряют 50% респондентов, а поддерживают 34%.
В целом почти 65% опрошенных слабо доверяют правительству, и вдвое меньше (30,3%) – доверяют в полной мере. Вопрос звучал как "Насколько сильно или слабо вы доверяете правительству в разрешении текущих кризисов (инфляции, войны, пандемии)?"
Опрос проведен по заказу Bild с 23 по 26 сентября 2022 года, опрошено 2102 гражданина ФРГ. Погрешность – не выше 2,4%.
В "светофорную" коалицию входят социал-демократы (СДПГ), свободные демократы (СвДП) и "зеленые" (Союз-90/Зеленые).
- Шольц против того, чтобы Германия первой из союзников начала передавать Украине современные БМП и танки. Ему подсказывают, как можно передать Украине танки Leopard не "единолично".
- В МИД Украины недоумевают, почему канцлер отказывается давать добро на танки. Он ответил – "лидерство не означает делать то, о чем вас просят".
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