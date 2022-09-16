В оппозиции обратились к Шольцу: Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех
Нынешние немецкие поставки оружия на нужды Вооруженных Сил Украины и обещанные вчера новые равноценны "милостыни", потому что таких объемов и набора вооружений Силам обороны не хватит для изгнания российских войск. Об этом заявил депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Тagesschau.
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Вместо реальной помощи глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт "опять предлагает лишь милостыню", считает депутат Бундестага.
С двумя дополнительными обещанными установками РСЗО MARS II и 50 бронемашинами Dingo "в конфликте такого масштаба и интенсивности невозможно выиграть ни одного сражения", считает замглавы фракции Союза.
Вадефуль призвал канцлера Олафа Шольца объявить на конференции Бундесвера 16 сентября "поставку реального пакета тяжелых вооружений, боевых танков и БТР, чтобы не выставлять окончательно Германию в смешном свете, и открыть глаза международной общественности".
13 сентября Вадефуль перепостил в Twitter сообщение Дмитрия Кулебы, в котором глава МИД недоумевал по поводу отказа Берлина давать танки и БМП, и написал: "Четкие слова. Прямая подсказка канцлеру. Сейчас от "светофора" нужны не слова, а дела".
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В начале недели Ламбрехт высказалась за ослабление строгих правил ФРГ по экспорту оружия, чтобы облегчить сотрудничество с евросоюзниками вроде Франции, Испании и Великобритании, которые вынуждены соблюдать ограничений при реэкспорте немецкого оружия.
Премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль поддержал эту инициативу, о чем сказал dpa.
"Мне это кажется правильным, особенно с точки зрения европейского сотрудничества, ведь государства Европы находятся в одной лодке, у нас есть общая заинтересованность в том, чтобы быть сильными вместе. Это также включает в себя возможность совместной работы по вопросам вооружений", – отметил он.
- 15 сентября сопредседатель правящей Социал-демократической партии Ларс Клингбейль заявил на седьмом месяце войны, что Германия не поставляет Украине танки якобы потому, что подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними "займет слишком много времени".
- В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, побывав в Киеве и Ирпене, заявила – "если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их дать".
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