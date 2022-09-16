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В оппозиции обратились к Шольцу: Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 09:34
В оппозиции обратились к Шольцу: Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех - Фото
Йохан Вадефуль (фото — Instagram политика)

Нынешние немецкие поставки оружия на нужды Вооруженных Сил Украины и обещанные вчера новые равноценны "милостыни", потому что таких объемов и набора вооружений Силам обороны не хватит для изгнания российских войск. Об этом заявил депутат оппозиционного в ФРГ Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль, пишет Тagesschau.

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Вместо реальной помощи глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт "опять предлагает лишь милостыню", считает депутат Бундестага.

С двумя дополнительными обещанными установками РСЗО MARS II и 50 бронемашинами Dingo "в конфликте такого масштаба и интенсивности невозможно выиграть ни одного сражения", считает замглавы фракции Союза.

Вадефуль призвал канцлера Олафа Шольца объявить на конференции Бундесвера 16 сентября "поставку реального пакета тяжелых вооружений, боевых танков и БТР, чтобы не выставлять окончательно Германию в смешном свете, и открыть глаза международной общественности".

13 сентября Вадефуль перепостил в Twitter сообщение Дмитрия Кулебы, в котором глава МИД недоумевал по поводу отказа Берлина давать танки и БМП, и написал: "Четкие слова. Прямая подсказка канцлеру. Сейчас от "светофора" нужны не слова, а дела".

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В начале недели Ламбрехт высказалась за ослабление строгих правил ФРГ по экспорту оружия, чтобы облегчить сотрудничество с евросоюзниками вроде Франции, Испании и Великобритании, которые вынуждены соблюдать ограничений при реэкспорте немецкого оружия.

Премьер земли Нижняя Саксония Штефан Вайль поддержал эту инициативу, о чем сказал dpa.

"Мне это кажется правильным, особенно с точки зрения европейского сотрудничества, ведь государства Европы находятся в одной лодке, у нас есть общая заинтересованность в том, чтобы быть сильными вместе. Это также включает в себя возможность совместной работы по вопросам вооружений", – отметил он.

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Євген Пилипенко
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