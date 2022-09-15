UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встретится с Зеленским и Шмыгалем

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 09:59
В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встретится с Зеленским и Шмыгалем - Фото
Урсула фон дер Ляйен в Киеве (Фото: Ursula von der Leyen/Twitter)

В Киев прибыла глава Европейской комисии Урсула фон дер Ляйен, она проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом она сообщила в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, это ее третий визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Она отметила, что Украина теперь является кандидатом на вступление в Европейский Союз, а поэтому она обсудит с Зеленским и Шмыгалем сближение экономик и людей, пока Украина двигается в ЕС. 

Читайте также: "Вы – герои Европы. Слава Украине". Историческая речь Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе: 10 цитат

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина война евросоюз урсула фон дер ляйен Денис Шмыгаль Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 