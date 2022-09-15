В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встретится с Зеленским и Шмыгалем

В Киев прибыла глава Европейской комисии Урсула фон дер Ляйен, она проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом она сообщила в Twitter.

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По ее словам, это ее третий визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Она отметила, что Украина теперь является кандидатом на вступление в Европейский Союз, а поэтому она обсудит с Зеленским и Шмыгалем сближение экономик и людей, пока Украина двигается в ЕС.

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Дмитро Гриниченко

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