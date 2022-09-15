В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встретится с Зеленским и Шмыгалем
15.09.2022, 09:59
Урсула фон дер Ляйен в Киеве (Фото: Ursula von der Leyen/Twitter)
В Киев прибыла глава Европейской комисии Урсула фон дер Ляйен, она проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом она сообщила в Twitter.
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По ее словам, это ее третий визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Она отметила, что Украина теперь является кандидатом на вступление в Европейский Союз, а поэтому она обсудит с Зеленским и Шмыгалем сближение экономик и людей, пока Украина двигается в ЕС.
- В Киеве она также обсудит с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга.
- Глава Еврокомиссии считает, что если украинцы и остальные европейцы на континенте будут едины в противостоянии российской агрессии, страна-оккупант РФ и ее диктатор Владимир Путин проиграют развязанную ими войну против демократического мира.
- Российская экономика находится в "реанимации" из-за санкций, а промышленность упала на колени, заявила Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении.
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