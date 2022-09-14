Со смелостью и единством Украина и Европа победят, а Путин проиграет – глава Еврокомиссии

Если украинцы и остальные европейцы на континенте будут едины в противостоянии российской агрессии, страна-оккупант РФ и ее диктатор Владимир Путин проиграют развязанную ими войну против демократического мира. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пришла на заседание Европарламента в одежде в национальных цветах Украины.

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Перед выступлением она написала в Twitter, что "мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал".

"Я скажу очень ясно: многое на кону. Не только для Украины, но для всей Европы и мира. И нас испытают на прочность те, кто хочет использовать любое разъединение в наших рядах. Это не только война России против Украины, это война против нашей энергетики, нашей экономики, наших ценностей и нашего будущего. Это автократия против демократии. И я стою здесь, убежденная в том, что с [нашей] необходимой смелостью и солидарностью Путин проиграет, а Украина и Европа одержат победу", – заявила топ-чиновница ЕС.

Как выразилась глава Еврокомиссии под видеоряд на экране, где были показаны эпизоды войны, "сегодня у храбрости есть имя – и это имя "Украина". У храбрости есть лицо – и это лица украинских мужчин и женщин, которые противостоят российской агрессии".

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"Восстала нация героев. Украина держится, потому что сражается вся страна. От улицы к улице, от дома к дому. И, как мы видим в последние дни, храбрость украинцев начинает пожинать свои плоды", – отметила она успехи контрнаступления ВСУ.

Глава Еврокомиссии отметила личную роль президента Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской, которые не сбежали в безопасность в конце февраля, а остались в Украине, "чтобы возглавить сопротивление, дать мужество всей нации, голос вашей стране на мировой арене и надежду всем нам".

"Потому сегодня мы хотим поблагодарить вас и всех украинцев. Слава стране европейских героев! Слава Украине!", – сказала фон дер Ляйен.

В Twitter она добавила: "Я хочу, чтобы жители Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы — часть нашей семьи, ваше будущее – в нашем Союзе, а без вас наш Союз не полный!"

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Євген Пилипенко

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