UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Со смелостью и единством Украина и Европа победят, а Путин проиграет – глава Еврокомиссии

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 11:31
Со смелостью и единством Украина и Европа победят, а Путин проиграет – глава Еврокомиссии - Фото
Елена Зеленская (слева) и Урсула фон дер Ляйен (фото – сайт Еврокомиссии)

Если украинцы и остальные европейцы на континенте будут едины в противостоянии российской агрессии, страна-оккупант РФ и ее диктатор Владимир Путин проиграют развязанную ими войну против демократического мира. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пришла на заседание Европарламента в одежде в национальных цветах Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Перед выступлением она написала в Twitter, что "мы дадим Украине возможность максимально использовать свой потенциал".

"Я скажу очень ясно: многое на кону. Не только для Украины, но для всей Европы и мира. И нас испытают на прочность те, кто хочет использовать любое разъединение в наших рядах. Это не только война России против Украины, это война против нашей энергетики, нашей экономики, наших ценностей и нашего будущего. Это автократия против демократии. И я стою здесь, убежденная в том, что с [нашей] необходимой смелостью и солидарностью Путин проиграет, а Украина и Европа одержат победу", – заявила топ-чиновница ЕС.

Как выразилась глава Еврокомиссии под видеоряд на экране, где были показаны эпизоды войны, "сегодня у храбрости есть имя – и это имя "Украина". У храбрости есть лицо – и это лица украинских мужчин и женщин, которые противостоят российской агрессии".

Читайте также: Глава Еврокомиссии: Пришло время решительности, а не умиротворения России

"Восстала нация героев. Украина держится, потому что сражается вся страна. От улицы к улице, от дома к дому. И, как мы видим в последние дни, храбрость украинцев начинает пожинать свои плоды", – отметила она успехи контрнаступления ВСУ.

Глава Еврокомиссии отметила личную роль президента Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской, которые не сбежали в безопасность в конце февраля, а остались в Украине, "чтобы возглавить сопротивление, дать мужество всей нации, голос вашей стране на мировой арене и надежду всем нам".

"Потому сегодня мы хотим поблагодарить вас и всех украинцев. Слава стране европейских героев! Слава Украине!", – сказала фон дер Ляйен.

В Twitter она добавила: "Я хочу, чтобы жители Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии знали: вы — часть нашей семьи, ваше будущее – в нашем Союзе, а без вас наш Союз не полный!"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война евросоюз обращение урсула фон дер ляйен поддержка еврокомиссия союзники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 