"Чего боится Берлин, а Киев – нет?" Кулеба разочарован политикой Шольца по танкам для ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал разочарование по поводу нежелания Германии поставить Вооруженным Силам Украины танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Об этом глава МИД написал в Twitter.

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"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?", – написал Кулеба.

25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков западного производства, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку".

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Наталія Медведєва

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