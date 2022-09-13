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"Чего боится Берлин, а Киев – нет?" Кулеба разочарован политикой Шольца по танкам для ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:43
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал разочарование по поводу нежелания Германии поставить Вооруженным Силам Украины танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Об этом глава МИД написал в Twitter.

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"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?", – написал Кулеба.

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Наталія Медведєва
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Германия военная помощь дмитрий кулеба Leopard Marder
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