Кулеба: Не слышал "не провоцируйте Путина" месяца три, о ядерной войне всерьез не говорят

На уровне министров сейчас не звучат аргументы в стиле "давайте не провоцировать Россию". Аргумент об угрозе ядерной войны всерьез тоже не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

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"Аргумент о том, что "давайте что-то не будем давать, чтобы не провоцировать Путина", я не слышал, наверное, месяца два так точно, а может и три", – рассказал глава МИД.

С подобных аргументов все и начиналось, вспоминает министр. Украине не хотели сперва давать артиллерию, РСЗО и другое оружие, чтобы не спровоцировать Путина.

"Но начали давать, и это не спровоцировало Путина, потому что куда же еще его провоцировать. Поэтому сейчас такой логики я не чувствую", – сказал министр.

Аргумент о риске перехода к использованию неконвенционального оружия и ядерной войне не обсуждается серьезно на уровне министров, заверил Кулеба.

По этому вопросу "возбуждают мысли" разные эксперты и отдельные политики, но сейчас о нем все равно не "гудят", как в начале войны, отметил глава МИД.

Ранее Кулеба заявил, что наступления ВСУ переломили ход событий, теперь надо больше оружия – нарастить темп.

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Марко Сировой

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