Кулеба: Не слышал "не провоцируйте Путина" месяца три, о ядерной войне всерьез не говорят
На уровне министров сейчас не звучат аргументы в стиле "давайте не провоцировать Россию". Аргумент об угрозе ядерной войны всерьез тоже не обсуждается. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Аргумент о том, что "давайте что-то не будем давать, чтобы не провоцировать Путина", я не слышал, наверное, месяца два так точно, а может и три", – рассказал глава МИД.
С подобных аргументов все и начиналось, вспоминает министр. Украине не хотели сперва давать артиллерию, РСЗО и другое оружие, чтобы не спровоцировать Путина.
"Но начали давать, и это не спровоцировало Путина, потому что куда же еще его провоцировать. Поэтому сейчас такой логики я не чувствую", – сказал министр.
Аргумент о риске перехода к использованию неконвенционального оружия и ядерной войне не обсуждается серьезно на уровне министров, заверил Кулеба.
По этому вопросу "возбуждают мысли" разные эксперты и отдельные политики, но сейчас о нем все равно не "гудят", как в начале войны, отметил глава МИД.
- Ранее Кулеба заявил, что наступления ВСУ переломили ход событий, теперь надо больше оружия – нарастить темп.
Читайте также: Стремительные успехи ВСУ подорвали доверие российских войск к Путину и Ко – союзники
Комментарии