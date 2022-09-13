Кулеба: ВСУ преломили ход событий. Теперь надо больше оружия – нарастить темп

Украинской армии удалось сломить ход событий на войне с Россией, теперь нужно больше оружия, чтобы нарастить темп. Об этом заявил в интервью Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Продвижение Украины на востоке и юге доказывает, что все инвестиции западных партнеров в ВСУ дают поразительные результаты, отметил министр.

"Мы переломили ход событий, и нам нужно больше тяжелого оружия и боеприпасов от наших союзников, чтобы нарастить темп, спасти больше людей и быстрее освободить больше территорий Украины", – сказал он.

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По его словам, теперь нет никаких сомнений, что Украина может победить Россию на поле боя.

"Чем больше военной поддержки мы получим сейчас, тем быстрее закончится эта война. Вот почему Украина призывает партнеров сосредоточиться на графике: быстрые поставки того, что нужно украинской армии, приблизят победу и мир", – заявил Кулеба.

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Марко Сировой

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