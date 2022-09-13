ВСУ в контрнаступлении на юге продавили фронт на 12 км. Генерал Марченко озвучил потери РФ
Линия фронта на Херсонском направлении фронта с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое "публично" началось в конце лета, была продвинута "на 12 км". Об этом на брифинге у разрушенного российскими крылатыми ракетами элеватора в Вознесенске, который показал канал Суспільне Миколаїв, сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Было освобождено более 500 квадратных километров нашей земли, освобождено 13 населенных пунктов", – уточнил он.
Также за две последние недели ориентировочные безвозвратные потери россиян на этом направлении – свыше 1800 военных, указал генерал-майор. У оккупантов на южном фронте уничтожено два вертолета и два самолета, свыше 120 танков, 130 артиллерийских систем, более 20 РСЗО.
Смотрите видео: ВСУ в последние дни "набрали" российских военных для обмена на украинцев в плену
Марченко утверждает, ссылаясь на перехваты переговоров офицеров врага, что войска захватчиков на Херсонском направлении "морально очень подавлены".
"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, вести переговоры с украинскими военными и отходить с оккупированных территорий", – добавил генерал.
Вчера, 12 сентября, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила примерно те же цифры потерь врага, добавив, что у него уничтожено более 500 единиц авто- и бронетехники, и около 20 крылатых ракет. Масштаб продвижения ВСУ, по ее словам, "от четырех до нескольких десятков километров".
- Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, считает генерал армии США Милли.
- Директор ЦРУ Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
- Британская разведка полагает, что стремительные успехи ВСУ за Харьковом подорвали доверие российских войск к Путину и его клике.
- Там также считают, что командование армии России мечется между наступлением на Донбассе и обороной на юге.
Комментарии