ВСУ в контрнаступлении на юге продавили фронт на 12 км. Генерал Марченко озвучил потери РФ

Линия фронта на Херсонском направлении фронта с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины, которое "публично" началось в конце лета, была продвинута "на 12 км". Об этом на брифинге у разрушенного российскими крылатыми ракетами элеватора в Вознесенске, который показал канал Суспільне Миколаїв, сообщил генерал-майор Дмитрий Марченко.

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"Было освобождено более 500 квадратных километров нашей земли, освобождено 13 населенных пунктов", – уточнил он.

Также за две последние недели ориентировочные безвозвратные потери россиян на этом направлении – свыше 1800 военных, указал генерал-майор. У оккупантов на южном фронте уничтожено два вертолета и два самолета, свыше 120 танков, 130 артиллерийских систем, более 20 РСЗО.

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Марченко утверждает, ссылаясь на перехваты переговоров офицеров врага, что войска захватчиков на Херсонском направлении "морально очень подавлены".

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, вести переговоры с украинскими военными и отходить с оккупированных территорий", – добавил генерал.

Вчера, 12 сентября, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила примерно те же цифры потерь врага, добавив, что у него уничтожено более 500 единиц авто- и бронетехники, и около 20 крылатых ракет. Масштаб продвижения ВСУ, по ее словам, "от четырех до нескольких десятков километров".

Євген Пилипенко

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