Более 1800 оккупантов и 112 танков — в ВСУ назвали потери России на юге за две недели
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 1800 российских оккупантов и 112 танков на южном направлении за две недели. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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По ее словам, на южном направлении Силы обороны Украины уничтожили более 1800 россиян, более 500 единиц автомобильной и бронированной техники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 20 крылатых ракет.
Она отметила, что противник знает о соблюдении Украиной норм международного гуманитарного права, а поэтому россияне часто пытаются сдаться в плен.
"Мы проводили мощную агитацию о том, как россияне могут сдаться, сделать свое подразделение небоеспособным, как правильно сложить оружие и перейти в обменный фонд", – сказала Гуменюк.
- Наступление ВСУ на Херсон является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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