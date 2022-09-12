Более 1800 оккупантов и 112 танков — в ВСУ назвали потери России на юге за две недели

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 1800 российских оккупантов и 112 танков на южном направлении за две недели. Об этом на брифинге сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, на южном направлении Силы обороны Украины уничтожили более 1800 россиян, более 500 единиц автомобильной и бронированной техники, 122 танка, два самолета, два вертолета и около 20 крылатых ракет.

Она отметила, что противник знает о соблюдении Украиной норм международного гуманитарного права, а поэтому россияне часто пытаются сдаться в плен.

"Мы проводили мощную агитацию о том, как россияне могут сдаться, сделать свое подразделение небоеспособным, как правильно сложить оружие и перейти в обменный фонд", – сказала Гуменюк.

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Дмитро Гриниченко

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