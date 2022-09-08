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ВСУ в последние дни "набрали" российских военных для обмена на украинцев в плену – 5 видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 09:30
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Во время контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных. Все видео опубликовал Telegram-канал Стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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"Эмоции нашего бойца трудно осуждать", – подписан ролик выше, в котором школьный учитель, вынужденный сейчас взять оружие в руки и воевать против захватчиков, пытается взывать к совести оккупантов.

Только за 6–7 сентября в различных пабликах о ходе войны появились десятки роликов с российскими военнопленными с южного фронта и Харьковской области. LIGA.net насчитала около 40 человек личного состава врага. Из-за того, что время и место записи этих видео зачастую невозможно быстро подтвердить, многие ролики не публикуем, однако тенденция очевидна.

На видео ниже бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады устроили засаду и также взяли пленных, но на Херсонском направлении. На видео присутствует также один не пленный, ролик 18+.

Еще пленные коллаборационисты с пока еще оккупированных территорий:

И подполковник оккупационной армии:

Смотрите видео: "Хотели за три дня, а теперь на коленях". Поздравление позывного "Гром" с фронта

Євген Пилипенко
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война плен харьковская область военнопленные контрнаступление южный фронт
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