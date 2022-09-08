Во время контрнаступления Сил обороны Украины в Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен 20-летних российских военных. Все видео опубликовал Telegram-канал Стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
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"Эмоции нашего бойца трудно осуждать", – подписан ролик выше, в котором школьный учитель, вынужденный сейчас взять оружие в руки и воевать против захватчиков, пытается взывать к совести оккупантов.
На видео ниже бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады устроили засаду и также взяли пленных, но на Херсонском направлении. На видео присутствует также один не пленный, ролик 18+.
Еще пленные коллаборационисты с пока еще оккупированных территорий:
И подполковник оккупационной армии:
- По данным ISW, ВСУ отвоевали 400 кв. км за два дня в Харьковской области: продвигаются к Купянску.
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- Сегодня, 8 сентября, Пентагон объявит о новом пакете помощи Украине: будут ракеты для HIMARS, пишет WP.
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