Народный депутат Роман Костенко, воюющий против российских оккупантов с первых дней войны в 2014 году, своеобразно поздравил сограждан с Днем Независимости: в поле с пленными российскими захватчиками.

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"Эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы с вами никогда больше не праздновали День Независимости. И рассчитывали на то, что победят нас за три дня. Но сейчас они здесь, стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Поэтому что мы сильная нация", – произнес позывной "Гром".

Полковник СБУ поздравил украинцев и заверил, что Украина выстоит и будет защищать свою свободу дальше – "все время, сколько бы нам ни нужно было приложить к этому усилия".

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"Любой враг, который придет на нашу землю и посягнет на нашу независимость, будет так же стоять на коленях", – предупредил боевой депутат.

Он обратился к пленным оккупантам и заверил, что Украина будет обращаться с ними, как и полагается с военнопленными.

Где именно снят ролик, не сообщается. Ранее Костенко воевал против российских захватчиков на юге.

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Евгений Пилипенко

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