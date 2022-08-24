Народный депутат Роман Костенко, воюющий против российских оккупантов с первых дней войны в 2014 году, своеобразно поздравил сограждан с Днем Независимости: в поле с пленными российскими захватчиками.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы с вами никогда больше не праздновали День Независимости. И рассчитывали на то, что победят нас за три дня. Но сейчас они здесь, стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Поэтому что мы сильная нация", – произнес позывной "Гром".
Полковник СБУ поздравил украинцев и заверил, что Украина выстоит и будет защищать свою свободу дальше – "все время, сколько бы нам ни нужно было приложить к этому усилия".
Смотрите видео: Залужный: Независимость возможна только тогда, когда есть люди, готовые за нее бороться
"Любой враг, который придет на нашу землю и посягнет на нашу независимость, будет так же стоять на коленях", – предупредил боевой депутат.
Он обратился к пленным оккупантам и заверил, что Украина будет обращаться с ними, как и полагается с военнопленными.
Где именно снят ролик, не сообщается. Ранее Костенко воевал против российских захватчиков на юге.
- Воздушные силы ВСУ поздравили Украину – сбили "Аллигатор" россиян в первые часы 24 августа.
- Британский премьер Джонсон тоже поздравил: говорит, "никогда не сомневался в победе".
- Также 24 августа в Запорожской области гауляйтер оккупированной Михайловки сел в авто и взорвался, пишут региональные СМИ.
Смотрите видео: Зеленский показал сиквел прошлогоднего ролика "ДНК Украины" ко Дню Независимости
Комментарии