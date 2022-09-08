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ВСУ отвоевали 400 кв. км за два дня в Харьковской области: продвигаются к Купянску – ISW

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 08:12
ВСУ отвоевали 400 кв. км за два дня в Харьковской области: продвигаются к Купянску – ISW - Фото
Украинские военные (фото - ЕРА)

Украинским военным за два дня удалось продвинуться на 20 км и отвоевать около 400 кв. км в Харьковской области. Об этом пишут аналитики Института по изучению войны ISW.

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6-7 сентября украинские военные по меньшей мере на 20 км продвинулись вглубь оккупированной территории к северу от Изюма в сторону Купянска, пишут ISW. Отвоевано около 400 кв. км.

Российские источники утверждают, что украинские войска продвинулись на северо-восток вдоль трасс Е40 и Н26 в направлении Изюма и Купянска. Геолокационные кадры показывают продвижение на северо-восток вдоль трассы Т2110 от Балаклеи, Вербовки, Яковенково и в направлении Шевченково.

ВСУ отвоевали 400 кв. км за два дня в Харьковской области: продвигаются к Купянску – ISW

По оценке аналитиков, украинские военные использовали переброску российских сил на юг для проведения эффективного контрнаступления. ВСУ, вероятно, использовали тактическую внезапность – и уровень шока в обсуждениях российских военных блогеров указывает на масштабы неожиданности для оккупантов.

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Марко Сировой
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Балаклея ВСУ Харьков наступление харьковская область купянск isw
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