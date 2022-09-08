ВСУ отбили девять атак, ударили по опорным пунктам РФ, сбили два вертолета и самолета – ГШ

Украинские военные отбили атаки в районе восьми населенных пунктов, более 30 раз ударили по опорным пунктам армии РФ, сбили два вертолета и два самолета. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские военные успешно отбили атаки в направлении на Константиновку, Дибровное, Григорьевку, Зайцево, Майорск, Николаевку Вторую, Первомайское и Каменку.

Авиация ВСУ более 30 раз ударила по опорным пунктам, местам скопления войск и техники врага. Силы ПВО сбили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), пять беспилотников.

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ВСУ также поразили сосредоточение войск и техники оккупантов на территории агропредприятия "Украина" села Сладководное Запорожской области, враг понес значительные потери.

РФ пытается полностью захватить Донецкую область, удержать оккупированные территории. За сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 22 авиаудара, обстреливали вдоль всей линии фронта.

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Марко Сировой

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