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Оккупанты ударили крылатыми ракетами Х-555 по элеватору в Вознесенске

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12.09.2022, 11:38
Оккупанты ударили крылатыми ракетами Х-555 по элеватору в Вознесенске - Фото
Обломок ракеты Х-101 (Фото: полиция Харьковской области)

Для удара по объекту критической инфраструктуры Харькова и объекту инфраструктуры Вознесенска 11 сентября российские оккупанты использовали крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Об этом сообщили начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Известно, что рашисты обстреливали объекты инфраструктуры предварительно ракетами Х-101. Изъяты обломки", – написал Болвинов и добавил, что в результате этих обстрелов погибли два работника атакованных объектов.

Ким со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что днем 11 сентября стратегическая авиация оккупантов ударила по Вознесенску тремя крылатыми ракетами Х-555, которые попали в элеватор с запасами пшеницы. Вознесенская РГА сообщила, что были частично разрушены 40 жилых домов. В больницу с травмами попали пять человек, из них один ребенок.

Оккупанты ударили крылатыми ракетами Х-555 по элеватору в Вознесенске

Оккупанты ударили крылатыми ракетами Х-555 по элеватору в Вознесенске

Оккупанты ударили крылатыми ракетами Х-555 по элеватору в Вознесенске

СПРАВКА. Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля", разработанная в 1995-2013 годах. Впервые была использована россиянами в Сирии.

Х-555 – советская крылатая ракета, разработанная в конце 1970-х – начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков.

  • 11 сентября россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего многие населенные пункты Украины остались частично без света и воды.

Читайте также: Армия России ночью снова ударила по Харькову: есть попадание в жилой дом

Наталія Медведєва
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