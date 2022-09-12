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Армия России ночью снова ударила по Харькову: есть попадание по жилому дому

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 06:36
Армия России ночью снова ударила по Харькову: есть попадание по жилому дому - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео)

Армия России ночью снова обстреляла Харьков, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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Под обстрел россиян попал Новобаварский район, было попадание по жилому дому, написал мэр в 00:53. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Терехов назвал ночь тяжелейшей для Харькова – вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5.

Мэр благодарен всем, кто тушил пожары, восстанавливал электро- и водоснабжение, делал все для скорейшей нормализации жизни города.

"Вы – герои!" – подытожил Терехов.

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Марко Сировой
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