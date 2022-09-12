Кулеба о сегодняшнем ракетном терроре: Путин прощупывает почву, зимой такого будет больше

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на сегодняшний ракетный террор РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Глава МИД считает, что российский диктатор Владимир Путин зимой планирует активнее применять такую тактику.

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"Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без электричества, воды и тепла. Зимой Путин планирует больше применять такую тактику и прощупывает почву", – заявил министр.

Кулеба считает, что теперь Путин должен получить "жесткий ответ", а Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма.

Глава МИД неоднократно заявлял о необходимости этого статуса для РФ, но в США пока не спешат с принятием такого решения.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список . Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В него включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия, Куба, Иран, КНДР.

Вечером 11 сентября россияне ударили крылатыми ракетами по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего в населенных пунктах Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей возникли проблемы со электричеством и водоснабжением.

Президент Владимир Зеленский назвал терактами удары россиян по объектам критической инфраструктуры и показал видео пожара на ТЭЦ-5 под Харьковом. Посоветовал РФ "читать по губам": Украина лучше будет без света и воды, но без такой "дружбы и братства".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сегодняшние теракты – реакция РФ на собственные поражения на поле боя.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего было 12 пусков вражеских ракет, девять из них сбила украинская ПВО.

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Оксана Житнюк

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